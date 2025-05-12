Engelsiz Yaşam Festivali Trabzon'da - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam Festivali Trabzon'da

Engelsiz Yaşam Festivali Trabzon\'da

Trabzon'da Engelliler Haftası'nda Engelsiz Yaşam Festivali düzenlendi, farkındalık vurgulandı.

12.05.2025 12:43
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelsiz Yaşam Festivali" yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisince, Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale katılan özel gereksinimli öğrenciler, müzik eşliğinde sahnede çeşitli gösteriler sundu.

Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, yaptığı konuşmada, herkesin çevresindeki engelli bireylerin farkında olarak yaşaması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Hayatlarımızı da onların hayatlarını da engelsiz bir şekilde, onları daha mutlu nasıl yapabiliriz, engelsiz bir şekilde nasıl yaşatabiliriz bunun derdinde tasasında olmamız lazım. Bu anlamda bu tür faaliyetler, bu anlayışın gelişmesine mutlaka katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Yılmaz, dernekler ve toplumun tüm kesimine görevlerin düştüğünü ifade ederek, "Bu konuda buradaki etkinlik gibi faaliyet gösterilirse eminim ki önümüzdeki günler, yıllar engellilerimiz için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu programda emeği geçen Trabzon Büyükşehir Belediyemize, Kent Konseyimize, katkı yapan tüm derneklere, siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Savaş Yol ise festivalin farkındalık amacıyla düzenlendiğini, festivalde özel eğitim okullarındaki öğrencilerin semazen, kolbastı ve kişisel performanslarını sergilediklerini aktardı.

Programda engelli bireylere ait kişisel resim sergisinin de yer aldığını belirten Yol, "Engelli çocukların, bireylerin burada zaman geçirebileceği, onlara hazırladığımız oyun alanları, çuval yarışı, şut çekme, el baskısı yüz boyama, uçurtma uçurma gibi bir dizi program hazırlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelsiz Yaşam Festivali Trabzon'da - Son Dakika

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