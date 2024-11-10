Engelsiz Yaşam Merkezi Kursiyerleri, Atatürk'ü Anmak İçin Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri ve aileleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında anmak için Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler ve aileleri, ölümünün 86'ncı yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Ata'nın huzuruna çıktı.

Atatürk baskılı tişört giyerek Atatürk'ün huzuruna toplu yürüyüş gerçekleştiren kursiyerler, önce Atatürk'ün daha sonra da İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ederek saygılarını sundu.