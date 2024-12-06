Engin Güneysu'nun Sergisi Havana'da

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Fotoğrafçı sanatçısı Engin Güneysu'nun "200 Evler Karadeniz Çingeneleri" sergisi, Küba'nın başkenti Havana'da açıldı.

Güneysu'nun 2006'dan bu yana Karadeniz çingenelerini belgelediği fotoğrafların yer aldığı sergi, Fabrica de Arte Cubano'da 5 Ocak 2025'e kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Serginin küratörlüğünü ise Adelina Fonteboa üstleniyor.

Güneysu'nun belgesel fotoğraf serisi, mübadele ile yüzyıl önce kendi ailesiyle Yunanistan Selanik'ten gelen Roman vatandaşların hikayesini konu alıyor.

Engin Güneysu hakkında

Güneysu, 1981 yılında Samsun'da doğdu. Fotoğrafçılık kariyerine 2004 yılında İzmir'de, Cena Reklam Ajansında fotoğraf editörü olarak başladı.

Yine aynı yıl içinde " Bodrum'un Kalbi" dergisi ve 2004 "Turkey/İzmir/ Çeşme Guide" kitabının fotoğrafçılığını yaptı.?2006-2007 arasında Samsun'da çocuklara yönelik fotoğraf eğitimi verdi.

Güneysu,?2008 Uluslararası National Geograhic Fotoğraf Yarışması Türkiye ayağında, gezi kategorisinde ikincilik ödülü aldı. Bununla birlikte eserleri birçok yarışmada ödül, derece, sergilemeye hak kazandı.

Fotoğrafları 2011'de açılan Türkiye Fotoğraf Müzesi koleksiyonunda yer alan Güneysu,?Agence Le Journal fotoğraf ajansında kapanana kadar 5 yıl fotoğrafçılık yaptı. 2022'de "Radio Sarajevo" adında ilk fotoğraf kitabını çıkarttı.

"Duje" adında Bosna Savaşı mağdurlarını konu eden bir video belgeseli de hazırlayan Engin Güneysu, mobil ve sokak Fotoğrafçılığı üzerine atölyeler düzenliyor.

Skylife dergisinin 1 yıl fotoğraf editörlüğünü de üstlenen Güneysu, son dönemde yine yurt içi ve yurt dışında fotoğraf ve video projeleri üzerine çalışıyor.