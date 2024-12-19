ENHANCER Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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ENHANCER Projesi Tamamlandı

ENHANCER Projesi Tamamlandı

Tire'de ENHANCER Projesi, üretim ve istihdam hedefleriyle sona erdi. Etkinlik düzenlendi.

19.12.2024 14:21
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İzmir'in Tire ilçesinde iki yıl önce başlatılan Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi sona erdi.

Projenin kapanışı dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan proje yürütücüsü Tire Karateke Köyü Sulama Kooperatifi'nin başkanı Erkan Tutkaç, projenin üretimi artırma ve istihdam yaratma hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Programa Kaymakam Vural Karagül ve Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da katıldı.

Karateke Mahallesi Sulama Kooperatifi, AB tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesi kapsamında 329 bin avro değerinde hibeli makine ve ekipman desteği almaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA

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