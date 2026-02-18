ENKA Sanat'ta 'Bir Hikaye Bir Türkü' Prömiyeri - Son Dakika
ENKA Sanat'ta 'Bir Hikaye Bir Türkü' Prömiyeri

18.02.2026 02:42
Özlem Belkıs'ın eserinin prömiyeri yapıldı; Yekta Kopan ve Coşkun Karademir sahnede buluştu.

ENKA Sanat'ın yeni sezonu Özlem Belkıs'ın kaleme aldığı "Bir Hikaye Bir Türkü"nün prömiyeriyle başladı.

ENKA Oditoryumu'nda gerçekleştirilen söyleşi ve konserde hayatını sanata ve edebiyata adamış yazar Yekta Kopan ile Anadolu'nun sazını ve sözünü dünya sahnelerine taşıyan müzisyen Coşkun Karademir aynı sahnede bir araya geldi.

Türkülerin, deyişlerin ve ezgilerin izini sürerken, sanatı, edebiyatı ve müziği aynı potada buluşturarak, sahne ile seyirci arasındaki sınırları kaldırmayı, birlikte söylemeyi ve birlikte hatırlamayı amaçlayan projede dostluk, umut, hasret, aşk, ayrılık ve kahramanlık gibi temalar işlendi.

Gecede, Yekta Kopan'ın anlattığı hikayelerin ardından Coşkun Karademir, sevilen türküleri seslendirdi. Salondakilerin de türkülere eşlik ettiği programda "Dostum dostum", "Gesi bağları", "Mihriban", "Bahçe duvarından aştım", "Zühtü" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım"ın da arasında bulunduğu eserler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gecede ikiliye, perküsyonda Burak Çakır, akustik basta Alper Uğurlar, gitarda Şeyhmus Fidan, dudukta Cem Killik, kemanede Hüseyin Yalçın ve vokalde Esma Kaya eşlik etti.

"Bir Anadolu kucaklaşması gibi hissettim kalbimde"

Coşkun Karademir, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada muhteşem bir orkestrayla sahneye çıktıklarını, türkülerle dinleyiciler arasındaki bütünlüğü sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bence güzel bir hasbihal oldu. Sohbeti, muhabbeti, gırgırı, şamatası, hüznü, birliği, bütünlüğü, her şeyi bir arada bulunduran bir hikaye anlattık türküler eşliğinde. Seyircinin reaksiyonundan, bize eşliğinden, birlikte oluşumuzdan çok mutluyum, her şey çok güzeldi." dedi.

Farklı konseptlerle sahnede olmayı her zaman sevdiğini dile getiren Karademir, "Herkesin bildiği türkülerde buluşmayı, birleşmeyi, bir Anadolu kucaklaşması gibi hissettim kalbimde. ENKA Sanat'ın yeni sezonun ilk etkinliğinin türkülerle olması ayrıca kıymetli oldu. Çok güzel bir söz söylemektir bu bence bütün sektöre de. Kıymetli bir sezon açılışı oldu. Anadolu menşeli, içerikli, ham maddeli bir sohbetle, müzikle, türküyle açıyor olması bence modern zamana söylenecek en güzel sözlerden biri." diye konuştu.

"Amacımız, türkülerin şehirli yaşamında daha fazla insana ulaşması"

Yekta Kopan ise projenin ENKA Sanat'ın sezon açılışında prömiyer yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sezon açılışında böyle bir projenin yer alması ve bu kadar çok seyircinin büyük bir enerjiyle, büyük bir katılımla buraya gelip bizlerle birlikte olması çok değerliydi. Bu bana aslında bu projede yola çıkışımızın ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bir kere daha hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Kopan, "Bu projeyle yola çıkarken Coşkun Karademir ile amacımız, türkülerin özellikle şehirli yaşamında daha fazla insana ulaşması, daha fazla insan tarafından birlikte söylenmesi, türkülere farklı bir cepheden de bakılabilmesi, türkülere sadece folklorik dünyalarından değil, bugünkü anlamlarıyla da bakabileceğimiz hikayelerin oluşması, türkülerle o hikaye anlatıcılığının buluşmasını sağlamaktı." değerlendirmesini yaptı.

Projenin seyircide samimi bir karşılık bulduğunu aktaran Kopan, şöyle devam etti:

"Coşkun zaten olağanüstü bir müzisyen ve yine olağanüstü müzisyenler vardı sahnede. Üstelik folklorik sazlarla, enstrümanlarla icra ettiler bütün türküleri. Bütün bunlar bir araya gelince seyircideki karşılığını da çok rahat gördük. Türkülerin bize verdiği de bu zaten, samimiyet, bir arada olabilmek, birlikte söyleyebilmek. O birlik duygusunu bu coğrafyanın en kadim sesleriyle, türkülerle anlatmak bizim için çok değerliydi."

Türkülerin kişisel hikayelerdeki karşılığını paylaşmak ve seyirciyle dertleşmek istediklerini ifade eden Kopan, Coşkun Karademir ile ilk kez aynı sahneye çıktıklarını, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projenin devamının geleceğini sözlerine ekledi.

