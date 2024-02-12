Enkaz altında cep telefonuyla videosunu çekmişti: 'Mezardan da dar bir yerde 4 gün kaldım' - Son Dakika
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Enkaz altında cep telefonuyla videosunu çekmişti: 'Mezardan da dar bir yerde 4 gün kaldım'

Hatay'da enkaz altında 4 gün kalan Ahmet Erol Yılmaz, yaşadığı zorlu süreci cep telefonuyla kayıt altına aldı. Depremin vurduğu kentte enkaz altında kalan ve cep telefonuyla kendi videosunu çeken Yılmaz, enkazdan kurtarıldıktan sonra yaşadığı zorlukları anlattı. Deprem sonrası sol bacağının kesilme riskiyle yaşayan Yılmaz, hala yürümekte zorluk çekiyor.

12.02.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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Enkaz altında cep telefonuyla videosunu çekmişti: "Mezardan da dar bir yerde 4 gün kaldım"

HATAY - Hatay'da enkaz altında 4 gün kalan ve yaşadığı zorlu süreci cep telefonuyla kayıt altına alan Ahmet Erol Yılmaz, enkaz altında yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin vurduğu kentte, birçok bina yıkılırken yüzlerce insan enkaz altında kalmıştı. Asrın felaketine İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yakalanan Ahmet Erol Yılmaz, depremin 4. gününde enkazın altından kurtarılmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında ekipler arasındaki diyalogla Türkiye gündemine gelen Yılmaz, enkaz altındayken cep telefonuyla göçüğün altında kendi videosunu kaydetti. Cep telefonuna kaydettiği görüntüde; Yılmaz'ın enkaz altındayken yaşadığı korku ve acı yüzünden okunuyordu. Enkazın altından kurtarılan ve sol bacağının kesilme riskiyle yaşayan 43 yaşındaki Yılmaz, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala yürümekte zorluk çekiyor. Depremden aşçılık Yılmaz, enkazda altındaki 4 günde yaşadıklarını anlattı.

"Deprem beni 7 metre öteye fırlattı"

Su içmeye kalktığı sırada depreme yakalanan Yılmaz, "Sallantı başladı, yerime oturdum. Her şey buraya kadar dedim. Deprem beni 7 metre öteye fırlattı. Her yer yıkıldı. Mezardan da dar bir yerde 4 gün kaldım. Kaç gün oldu, nasıl oldu, gece gündüz birbirine girdi zamanı bilmiyorum. Arama kurtarma ekipleri sesimi duydu ve beni kurtardılar" dedi.

"Cep telefonuyla ölürsem diye video çektim"

Enkaz altındayken kendi videosunu çeken Yılmaz, "Ben ölürsem insanların görmesi için kendimi çektim. Cep telefonum üzerindeydim. Depremden 5 ila 10 dakika içerisinde toz duman bittiği zaman, cep telefonunu çıkarttım. Hattın çekmediğini gördüm. Kendimi videoya çektim" şeklinde konuştu.

"6 defa ayağımın kesilmesi riski yaşadım"

Depremin üstünden bir yıl geçmesinde rağmen yürümekte güçlük çeken depremzede Yılmaz, "Ayağımda sorun var. 6 defa ayağımın kesilmesi riski yaşadım. Depremi depremden sonra yaşadım. Ben depremdeki sallantılardan değil, depremden sonra yaşadıklarım sıkıntılardan sonra sorun yaşadım. Ben şuana kadar 2 ameliyat geçirdim. Şu an tekrar ameliyat geçireceğim. Yürüyemiyorum. Değnek yardımıyla belli bir mesafede kullanarak yürüyorum. Çalışmak, bir şeyler yapmak imkansız oldu" ifadelerini kullandı.

Enkaz altında cep telefonuyla videosunu çekmişti: \'Mezardan da dar bir yerde 4 gün kaldım\'
Kaynak: İHA

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