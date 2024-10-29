Ensar Öğüt Konağı Açıldı

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Ardahan'da yapımı tamamlanan "Ensar Öğüt Konağı"nın açılışını Vali Hayrettin Çiçek yaptı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, konağın eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt tarafından yapıldığını, kente yatırıma katkı sunanlara teşekkür etti.

Konağın Ardahan turizmine önemli katkı sunacağını dile getiren Çiçek, "Bu diğer yatırımcılar için örnek teşkil edecek. Dolayısıyla bu konağın yapımını gerçekleştiren eski milletvekilimiz sayın Ensar Öğüt'e teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetler bizim için çok önemli. Ardahan her alanda olduğu gibi bu alanda da en iyisini hak ediyorum." dedi.

Konak sahibi Ensar Öğüt de açılışa katılanlara teşekkür ederek, konağın 23 oda ve 41 yataktan oluştuğunu belirtti.

Halil Efendi Mahallesinde Kura Nehri manzaralı konağın açılışına siyasi parti, sivil toplum temsilcileri ile eski Ardahan Milletvekili Saffet Kaya da katıldı.