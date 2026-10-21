Enterprise Singapore imalat KOBİ'lerine 45 milyon SGD'yi aşan AI programı başlattı - Son Dakika
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Enterprise Singapore imalat KOBİ'lerine 45 milyon SGD'yi aşan AI programı başlattı

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Enterprise Singapore imalat KOBİ\'lerine 45 milyon SGD\'yi aşan AI programı başlattı
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Singapur, gelişmiş imalat KOBİ'leri için önümüzdeki üç yılda 45 milyon SGD'den fazla yapay zeka kaynağı ayırdı. Enterprise Singapore'un Catalytic AI Solutions girişimi, yüksek maliyet ve sınırlı erişim gibi engelleri aşmayı hedefliyor.

SİNGAPUR, 21 Ekim (Xinhua) -- Singapur, gelişmiş imalat sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapay zeka çözümlerini benimsemesine yardımcı olmak amacıyla önümüzdeki üç yıl için 45 milyon Singapur dolarından (yaklaşık 35,22 milyon ABD doları) fazla kaynak tahsis etti.

Enterprise Singapore tarafından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, yeni başlatılan Catalytic AI Solutions girişimi, yüksek geliştirme maliyetleri, sektöre özel çözümlere sınırlı erişim ve olası sonuçlara ilişkin belirsizlik gibi yapay zeka kullanımının önündeki engelleri aşmayı amaçlıyor.

Girişim kapsamında çözüm sağlayıcılar, sistem entegratörleri, ticaret birlikleri ve odalar bir araya getirilerek yapay zeka çözümlerinin uygulanması desteklenecek.

Enterprise Singapore ayrıca lojistik ve toptan ticaret sektörleri için benzer girişimler geliştirirken, ayrıntıların daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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