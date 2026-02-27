Enver İbrahim'den Pakistan ve Afganistan'a İtidal Çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

İbrahim, Pakistan ve Afganistan arasında sınır bölgesindeki çatışmalara ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Söz konusu çatışmaları "büyük bir endişe" ile karşıladığını belirten İbrahim, iki taraftaki can kayıplarının da derin bir üzüntü kaynağı olduğunu vurguladı.

İbrahim, "Bu çatışmaların mübarek ramazan ayında yaşanması durumu daha da vahim hale getiriyor. Malezya, hem Pakistan'ı hem de Afganistan'ı itidale ve tüm askeri operasyonları bir an önce kesmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerektiğine işaret eden İbrahim, aynı şekilde Afganistan'ın da egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

İbrahim, bu anlaşmazlıkların tek çözüm yolunun da müzakere masası olduğunun altını çizdi.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.