Enver İbrahim'den Trump Yorumları

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın zaferinin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesinde olumlu etkisinin olmasını umduğunu söyledi.

Bernama haber ajansına göre Enver, Çin'in başkenti Pekin'de basına yaptığı açıklamada Trump'ın seçimlerdeki zaferinin ikili ilişkiler, ticaret ve jeopolitik alanlarda olumlu etkilerinin olmasını umduğunu ifade etti.

Enver, "Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına son verme ve Filistin halkının vazgeçilmez ve meşru haklarının tanınması gibi ABD'nin barışa yönelik her türlü olumlu tutumunu memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

Başbakan Enver, Trump'ın Rusya- Ukrayna Savaşı'nda da uzlaşma yolu bulmasını temenni etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.