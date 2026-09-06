EOG öğrenci kartı işlemlerindeki erişim sorunu YÖK düzenlemesiyle giderildi - Son Dakika
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EOG öğrenci kartı işlemlerindeki erişim sorunu YÖK düzenlemesiyle giderildi

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EGO Genel Müdürlüğü, öğrenci kartı çıkarma ve abonmanlık tanımlama işlemlerinde yaşanan erişim sorununun giderildiğini duyurdu. YÖK'ün teknik düzenlemesi sonrası yeniden erişim sağlandı; yükseköğretim öğrencileri işlemlerini artık gerçekleştirebilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, öğrenci kartı çıkarma ve abonmanlık tanımlama işlemlerinde yaşanan erişim sorununun giderildiğini bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen teknik düzenleme nedeniyle öğrenci kartı çıkarma ve abonmanlık tanımlama işlemlerinde yaşanan erişim probleminin giderildiği belirtildi.

Açıklamada, "YÖK sistem servislerine yeniden erişim sağlanmış olup, YÖK'e bağlı yükseköğretim kurumlarında öğrenimine devam eden vatandaşlarımız öğrenci kartı çıkarma ve abonmanlık tanımlama işlemlerini yeniden gerçekleştirebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel EOG öğrenci kartı işlemlerindeki erişim sorunu YÖK düzenlemesiyle giderildi - Son Dakika

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