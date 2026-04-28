EPDK Başkanı Yılmaz: Elektrikte %25'lik Artış Dağıtım Güvenliği İçin Gerekli

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, elektrik ve doğalgaza yapılan %25'lik zammın dağıtım güvenliği için gerekli olduğunu, maliyetlerin birebir yansıtılmadığını ve vatandaşların alım gücünün gözetildiğini söyledi.

Yılmaz, yatırım sürecini ağırdan alan projelerin lisanslarının iptal edildiğini belirterek, depolamalı RES-GES'lerde 736 MW, termik kaynaklı 45 projede toplam 2460 MW lisans iptali yapıldığını, elektrikli araç şarj ağı işletmecisi olarak da 29 lisansın iptal edildiğini açıkladı. Depolamalı enerji yatırımlarında 2100 MW kurulu güç için yatırım sürecinin başladığını, 208 MW'ın işletmeye alındığını ifade etti.

Karbon piyasalarına değinen Yılmaz, küresel karbon piyasası hacminin 800 milyar dolara ulaştığını, önümüzdeki 10 yılda 8 trilyon doları aşabileceğini belirtti. Türkiye'nin Emisyon Ticaret Sistemi hazırlıklarında proaktif olduğunu, EPİAŞ'ın piyasa işletmecisi olarak konumlanacağını ve şeffaf, rekabetçi çevresel piyasaların gelişimine katkı sağlanacağını söyledi.