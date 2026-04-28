EPDK Başkanı Yılmaz: Enerji piyasası 145 milyar dolara ulaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasasının 145 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını ve yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, 2021-2025 uygulama döneminde 521 milyar lira yatırım yapıldığını, 2026-2030 döneminde ise 776 milyar lira yatırım planlandığını söyledi.

Yılmaz, elektrik dağıtımında yeni dönemde yatırımların reel olarak 1,5 kat artırıldığını, planlı bakım bütçesinin 2,1 kat artışla 189 milyar liraya yükseltildiğini ifade etti. Fatura ödemelerini 24 ay düzenli yapan mesken abonelerinden güvence bedeli alınmadığını, bu uygulamayla 217 bin tüketiciden 333 milyon lira tahsil edilmediğini bildirdi.

Petrol piyasasının 66 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını, 13 bin lisanslı oyuncuyla yılda 34 milyon ton akaryakıt arz edildiğini belirten Yılmaz, kaçak akaryakıtın büyük ölçüde ortadan kalktığını ve kalite standartlarının Avrupa seviyesine ulaştığını vurguladı. Doğal gaz piyasasının 30 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını, 250 bin kilometrelik şebeke ile 81 il ve 1000 yerleşimde 23 milyon aboneye ulaşıldığını kaydetti.

Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki yüzde 25'lik artışa ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, artışın büyük bölümünün dağıtım şebekesinin sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesinin korunması amacıyla yapıldığını söyledi. Devletin uzun süredir elektrik ve doğal gazda ciddi sübvansiyon uyguladığını, maliyetlerin önemli kısmının vatandaşa yansıtılmadığını belirtti.

Doğal gazda hedefli destek ve kademeli tarife dönemine geçildiğini ifade eden Yılmaz, devlet desteklerinin daha adil ve ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesini amaçladıklarını söyledi. Depolamada 33 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını, 2 bin 100 megavatlık kısmının sahada yatırıma başladığını, 208 megavatın işletmeye geçtiğini belirtti. Tüm yatırımların devreye girmesi halinde 10 yılda 52 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilebileceğini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin 90 günlük net ithalata tekabül eden ulusal petrol stokuna sahip olduğunu, petrol ithalatında 15 farklı ülkeden kaynak çeşitliliği sağlandığını, yerli ham petrol üretiminin 2025'te yüzde 26 artışla 47,9 milyon varile ulaştığını söyledi. Akaryakıt piyasasında promosyonların fiyatın önüne geçemeyeceğini, rekabetin tüketicinin bilinçli tercih yapabileceği bir zeminde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrikli araç şarj piyasasında 183 lisanslı işletmecinin faaliyet gösterdiğini, şarj noktası sayısının 43 bine yaklaştığını belirten Yılmaz, dinamik fiyatlandırma ve roaming uygulamalarıyla kullanıcı memnuniyetinin artırılacağını söyledi. LPG piyasasında depolama hizmetinin zorunlu hale getirildiğini, yeni LPG İzleme Sistemi ile satış ve depolama bildirimlerinin dijital ortamda takip edileceğini ifade etti.

Doğal gaz piyasasında son 25 yılda önemli dönüşüm yaşandığını, dağıtım hattı uzunluğunun 11 bin kilometreden 230 bin kilometreye, iletim hatlarının 4 bin kilometreden 20 bin kilometreye ulaştığını aktaran Yılmaz, depolama kapasitesinin 6,3 milyar metreküpe, LNG terminallerinin günlük gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe çıktığını kaydetti. Biyogaz ve biyometanın doğal gaz şebekesine dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ilk etapta 1,5-2 milyar metreküp, orta vadede 3-5 milyar metreküp üretim potansiyeli bulunduğunu söyledi.