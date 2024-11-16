EPDK'dan 2025 için Tüketim Tarifesi Düzenlemesi - Son Dakika
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EPDK'dan 2025 için Tüketim Tarifesi Düzenlemesi

EPDK\'dan 2025 için Tüketim Tarifesi Düzenlemesi

EPDK, 2025 yılı için çeşitli tüketici gruplarına yönelik enerji tüketim miktarlarını belirledi.

16.11.2024 00:59
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(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) mesken tüketici, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici ve kalan tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de yer alan tüketim miktarı, 2025 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik 5 bin kWh/yıl; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik 100 milyon kWh/yıl; kalan tüketici gruplarına yönelik 15 bin kWh/yıl olarak uygulanacak.

Öte yandan, aynı tebliğde yer alan Kurulca Belirlenen Katsayı'nın (KBK) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 1,0938 olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA

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