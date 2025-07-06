Epilepsi Farkındalığı İçin Mor Balonlar Uçuruldu

Kocaeli Epilepsi Derneği ile Darıca Belediyesi işbirliğinde epilepsi hastalarının toplumda yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla 400 mor renkli balon uçuruldu.

Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlene etkinlikte, dernek üyelerince katılımcılara mor renkli balonlar dağıtıldı. Aralarında epilepsi hastaları ve ailelerinin de bulunduğu katılımcılar, balonları aynı anda gök yüzüne bıraktı.

Kocaeli Epilepsi Derneği Başkanı Ersin Başaran, AA muhabirine, epilepsi farkındalığını yaratmak amacıyla gökyüzüne mor balon uçurduklarını, az da olsa epilepsi hastalarının sesini duyurmak istediklerini belirtti.

Başaran, Darıca Belediyesi başta olmak üzere etkinlik için kendilerine destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Etkinliğe, siyasi partilerin ilçe başkanları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.