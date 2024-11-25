Epilepsi Hastası Çocuk Kar Mücadelesiyle Kurtarıldı

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde epilepsi hastası 6 yaşındaki çocuk, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mutubey köyünde hasta ihbarı alan sağlık ekipleri, köye doğru harekete geçti.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu gören sağlık personeli, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Kara saplanan ve tipide mahsur kalan ambulans, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekibi, iş makineleri yolu açtıktan sonra epilepsi hastası Talha Buğra Kuloğlu'nun evine ulaştı.

Çocuk, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.