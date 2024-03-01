Epilepsi Nöbeti Geçiren Çocuk Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Eşi görüntülü sohbet sitelerine girmeyince adam sinsi planını uyguladı

İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri, bir çiftin arasını bozdu. Eşinin baskılarına dayanamayan kadın, boşanma davası açtı. İddialara göre, kadının eşi, onu sohbet sitelerine girmeye ve başka erkeklerle konuşmaya zorluyordu. Eşinin ise kadın kılığına girerek başka erkeklerle sohbet ettiği ve para kazandığı iddia edildi. Kadın, yaşadığı mağduriyetlerden dolayı delilleri topladıktan sonra polise ihbar etti ve boşanma davası açtı.