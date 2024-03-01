Epilepsi Nöbeti Geçiren Çocuk Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Epilepsi Nöbeti Geçiren Çocuk Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Epilepsi Nöbeti Geçiren Çocuk Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki çocuk, yakınları tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ambulans helikopter istendi ve hasta Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Oradan da ambulansla Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

01.03.2024 13:47
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinen epilepsi nöbeti geçiren A.H.T, yakınları tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.H.T. için ambulans helikopter istendi.

İlçeden alınan hasta, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla DÜ Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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