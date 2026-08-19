Epilepsi Nöbeti, Genç Hayatını Kaybettirdi

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde televizyon antenini tamir ettiği sırada epilepsi nöbeti geçirerek merdivenden düşen Fatih Gül (17), hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Derebucağı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Gül, televizyon antenini tamir etmek için merdivenle çatıya çıktı. Bu sırada epilepsi nöbeti geçiren Gül, merdivenden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.