Epilepsi Nöbeti, Genç Hayatını Kaybettirdi
Kastamonu Cide'de anten tamiri sırasında nöbet geçiren 17 yaşındaki Fatih Gül, merdivenden düştü.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde televizyon antenini tamir ettiği sırada epilepsi nöbeti geçirerek merdivenden düşen Fatih Gül (17), hayatını kaybetti.
Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Derebucağı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Gül, televizyon antenini tamir etmek için merdivenle çatıya çıktı. Bu sırada epilepsi nöbeti geçiren Gül, merdivenden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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