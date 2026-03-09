Yunanistan'ın Epir bölgesinde 8 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde 140'tan fazla binanın hasar gördüğünün tespit edildiği bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Epir bölgesinde 8 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ciddi hasarlar oluştu.
Bölgedeki köylerde çok sayıda taş evde ciddi çatlaklar oluştu.
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve şimdiye kadar 140'tan fazla binada hasar tespit edildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Epir Bölgesinde Deprem Hasarı Artıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?