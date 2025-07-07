Epstein Dosyalarında Kanıt Yok

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemede, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı sonucuna vardı.

Axios haber sitesinin ulaştığı 2 sayfalık iç yazışmaya göre, Adalet Bakanlığı ve FBI, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin soruşturma kapsamında yeni inceleme başlattı.

İncelemede, yaygın olarak inanılanın aksine, Epstein'in suçlarına ortak olan insanların isimlerinden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna ve böylece "güçlü şahıslara şantaj yapıldığına" yönelik bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Soruşturmayı yürütenlerin, Epstein'in 2019 yılında cezaevi hücresinde ölü bulunduğu gün ile önceki akşama ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği bildirildi.

Aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'in aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldı.

Öte yandan, inceleme sırasında, halihazırda suçlama yöneltilmeyen kimseye soruşturma başlatılması için de kanıt tespit edilmediği belirtildi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.