Epstein'in Model Avcısı Siad Ölü Bulundu - Son Dakika
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Epstein'in Model Avcısı Siad Ölü Bulundu

22.07.2026 12:56
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Jeffrey Epstein ile bağlantılı Daniel Siad, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in "model avcısı" olarak bilinen Daniel Siad'ın evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı Epstein dosyalarında 2 binden fazla kez adı geçen ve Epstein'in işlediği suçlara ortak olduğu düşünülen Daniel Siad ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Epstein ile bağlantılı suçların yanı sıra cinsel şiddet suçlamalarıyla da soruşturma altında olan 69 yaşındaki İsveç vatandaşı Siad, Paris yakınlarındaki Hauts-de-Seine vilayetine bağlı Colombes'daki evinde 20 Temmuz'da ölü bulundu.

Siad'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Epstein dosyalarında adı geçiyor

Epstein dosyaları, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giymiş ABD'li milyarderin yoğun şekilde Daniel Siad ile temasta olduğunu ve genç kadınlara ulaşmak için Siad'ı aracı olarak kullandığını ortaya koymuştu.

Yazışmalarda Siad'ın Epstein'e modellik yapmaya hazır olan reşit olmayan kızlardan bahsettiği görülmüştü.

Epstein dosyalarında 2 bin 90 kez adı geçen Siad'ın Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel ile çalıştığı biliniyordu.

Brunel de çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırıda bulunmaktan suçlanmış ve Fransa'da kaldığı hapishanede 2022'de ölü bulunmuştu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein'in Model Avcısı Siad Ölü Bulundu - Son Dakika

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