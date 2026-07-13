Er şehit aileleri ve gazilerden Ankara'da adalet eylemi

Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Er şehit aileleri ve gaziler, haklarının teslim edilmesi talebiyle Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelerek oturma eylemi başlattı. Rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları sağlanmasını isteyen er şehit yakınları ve er gaziler, "Aynı toprağa düşen, aynı bayrağa sarılan, aynı İstiklal Marşı ile uğurlanan kahramanlarımız arasında sosyal haklarda neden ayrım yapılmaktadır?" diye sordu.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen şehit er yakınları ve gaziler, haklarının teslim edilmesi için Güvenpark'ta oturma eylemine başladı. Terörle mücadele döneminde faaliyet yürüten erler adına açıklama yapan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, er şehit aileleri ve er gaziler, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük ve sosyal hakların sağlanmasını, devletin verdiği sözleri yerine getirerek yıllardır süren mağduriyetin adalet temelinde sona erdirmesini talep etti.

Çerçioğlu, er şehit aileleri ve gaziler adına yaptıkları çağrının ayrıcalık talebi değil, Anayasa'da güvence altına alınan eşitlik ilkesinin uygulanması, devletin verdiği sözlerin tutulması ve yıllardır beklenen adaletin sağlanması amacı taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Soruyoruz, teröristle çatışırken kurşun, bomba, mayın ya da roket, askerin rütbesine mi bakmaktadır? Şehit haberini alan bir annenin gözyaşı, evladının omzundaki apoleti gördükten sonra mı akmaktadır? Bir gazinin kopan kolu, kaybettiği bacağı, sönen gözü veya ömür boyu taşıdığı acısı; rütbesine göre mi değişmektedir? Cevabı herkes biliyor. Hayır! O halde aynı toprağa düşen, aynı bayrağa sarılan, aynı İstiklal Marşı ile uğurlanan kahramanlarımız arasında sosyal haklarda neden ayrım yapılmaktadır? Bir şehidin emaneti emanetse, hepsi emanettir."

Er şehit aileleri ve gazilere rütbe ayrımı gözetilmeksizin eşit özlük hakları sağlanmalıdır. Sosyal haklar, ekonomik destekler ve istihdam imkanları adalet esasına göre yeniden düzenlenmelidir. Sağlık, rehabilitasyon ve psikolojik destek hizmetleri eksiksiz sunulmalıdır. Şehit çocuklarının eğitim ve gelecek güvenceleri güçlendirilmelidir. Gazilerimizin bakım, protez ve tedavi ihtiyaçları çağın şartlarına uygun şekilde devlet güvencesi altına alınmalıdır. Er Şehit Aileleri ve Gazilerin temsilcileri, hazırlanacak her yasal düzenlemede karar mekanizmalarına dahil edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, vatan uğruna ödenen bedeller arasında ayrım yapmak, milletimizin ortak vicdanını yaralar. Bizim mücadelemiz, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin onuruna sahip çıkmak içindir."

"CAN VERİRKEN HEPİMİZ TÜRK ASKERİ İDİK, HAKLARIMIZ VERİLİRKEN NEDEN FARKLI GÖRÜLÜYORUZ?"