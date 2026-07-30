Er Şehit ve Gaziler Platformu: Dünyanın hiçbir yerinde şehit aileleri ve gaziler haklarını eylem yaparak aramıyor - Son Dakika
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Er Şehit ve Gaziler Platformu: Dünyanın hiçbir yerinde şehit aileleri ve gaziler haklarını eylem yaparak aramıyor

Er Şehit ve Gaziler Platformu: Dünyanın hiçbir yerinde şehit aileleri ve gaziler haklarını eylem yaparak aramıyor
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Er Şehit ve Gaziler Platformu, Ankara'da sürdürdükleri eylemin 18'inci gününde yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilerin haklarını meydanlarda aramak zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Platform, taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Er Şehit ve Gaziler Platformu, Ankara'da sürdürdükleri eylemin 18'inci gününde yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilerin haklarını meydanlarda aramak zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Platform, taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

Platform adına yapılan açıklamada, dünyanın hiçbir ülkesinde şehit aileleri ve gazilerin haklarını elde edebilmek için meydanlarda oturma eylemi yapmak zorunda kalmadığı belirtildi. Platformdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Temmuz Pazartesi günü başlayan eylemimiz bugün 18. gününde. 18 gün olmasına rağmen buraya herhangi bir yetkili gelmedi. Bizden bir görüş alınmadı. Ne istediğimiz sorulmadı. Ama kendi yandaş dernek ve vakıflarla birlikte kendileri bir yasa tasarısı hazırladılar. Onun metni elimize ulaştı. Hem ondan biraz bahsetmek isterim. Şimdi burada bir eylem yapılıyor ve burada bir talepler var. O yasa tasarısı hazırlanırken buradaki talepler göz önünde bulundurulmadıktan sonra hazırladıkları yasa ne işe yarayacak bunu bir sorarım. Şimdi biz onu inceleme fırsatı bulduk. Bulduğumuzda şöyle söyleyeyim. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na göre gazi olan insanlarda bizim talebimiz zaten onlar içindi. Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler içindi. Bizimle ilgili hiçbir şey yok. Biz üzülerek şunu gördük. Bu terörsüz Türkiye kapsamında bu hazırlanan yasa bizim ağzımıza bir parmak bal çalmak için yapılmış bir şey. Böyle bir şey olamaz.

Biz ilk günden beri şunu söylüyoruz: Bizim parayla ilgili bir problemimiz yok. Biz maaş artışı ya da işte şu kadar yüksek gelsin, seyyanen verilsin, bilmem ne yapılsın değil. Aynı şanlı üniforma içerisinde aynı şartlarda yaralandığımız rütbeli askerlerle eşit şartlar sağlansın. Mesela 15 Temmuz gazilerine isterlerse hükümet 300 bin lira bağlasın. Bizi hiç ilgilendirmez. Malul sayılmayan gazilere isterse devlet 300 bin lira maaş versin. Bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren kısmı terörle mücadelede vatanın bölünmez bütünlüğü için, bu bayrağın ilelebet dalgalanması için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının onuru, namusu, şerefi için asker ocağı, peygamber ocağı diyerek askere giden hiçbir karşılık beklemeden bu vatanı seven insanların haklı taleplerini burada gün yüzüne çıkartmak için toplandık. 18 gündür herhangi bir cevap alamadık. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülke için kanımızı, canımızı, bu bu vatan toprağına döktük. Buna rağmen kimse bizimle muhatap olmuyorsa sözün bittiği yerdeyiz artık.

"EĞER PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SOMUT BİR ADIM ATILMAZSA BİZ BURADA AÇLIK GREVİNE BAŞLIYORUZ"

Bizim dayanacak gücümüz kalmadı demeyeyim. Hepsi komando arkadaşlarım koç gibi maşallah hepsine. Burada da koç gibi arkamızda duruyorlar. Hiçbir eksiklik yaşamadan. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum bu dirençli davranışlarından ötürü. Tamamı ağır engelli olmasına rağmen 18 gün gece demeden, gündüz demeden, yağmur demeden, yağış demeden burada beklediler. Haklı mücadelemizde birlikte davrandık. ve bu mücadele sonunda eninde sonunda mutlaka başaracağız. Eğer başaramazsak biz buradan ölerek çıkacağız. Bunun başka yolu yok.

Çünkü bu insanlar bu ülkeyi karşılıksız sevdi. Hiçbir karşılık beklemeden. Her zaman söylediğim gibi o sıvasız evlerden çıkan insanlar bunlar. O insanlara bunu reva gören insanları Allah'a havale ediyorum. Ama bunun günahını, vebalini ödeyemeyecekler.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezil kepaze durumla karşılaşmazsınız. Çünkü hiçbiri hiçbir ülkede şehit ailesi ve gazi oturarak, meydanlarda toplanarak, eylem yaparak hakkını aramak zorunda kalmamıştır. Bugün teröristler bile yaralı arkadaşlarına sahip çıkmaktadırlar. Bizim gibi sahipsiz değillerdir. Biz şunu biliyoruz. Bugün o bebek katili, cani ve şürekası onunla birlikte hareket eden örgüt bizim bu durumumuzu görüp gülmektedirler. Bizi bu duruma düşüren sistem utansın. Biz utanmıyoruz. Biz buraya çıktık. Bir haklı mücadele içerisindeyiz. Hakkımızı alıncaya kadar da buradan kalkmayacağız. Eğer Pazartesi gününe kadar somut bir adım atılmazsa biz burada açlık grevine başlıyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Er Şehit ve Gaziler Platformu: Dünyanın hiçbir yerinde şehit aileleri ve gaziler haklarını eylem yaparak aramıyor - Son Dakika

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