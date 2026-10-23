Erakçi, ABD'nin son üç yılda İsrail savunmasına 11 milyar dolar harcamasını eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İsrail'i savunmak için ABD vergi mükelleflerinin parasından 11 milyar dolar harcadığını söyledi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin "son üç yılda İsrail'in füze savunması için ABD vergi mükelleflerinin parasından 11 milyar dolar" harcadığını ifade etti.

ABD'nin, İsrail'i savunmak için İsrail'in kendisinden daha fazla önleyici füze fırlattığını belirten Erakçi, "Bu karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki değil; parazitik bir ilişkidir." ifadelerini kullandı.