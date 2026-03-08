Erakçi: Savaş Sona Ermeli, Devam Etmemiz Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erakçi: Savaş Sona Ermeli, Devam Etmemiz Gerekiyor

08.03.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, kalıcı ateşkes olmazsa savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Erakçi, Amerikan NBC News televizyonunda soruları yanıtladı.

Orta Doğu'da olası ateşkes çağrıları için Erakçi, ABD ve İsrail'in İran halkını, kız öğrencileri öldürdüğünü, hastanelere saldırdığını belirterek, "İran'ın halkı için savaşmaya devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Erakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin geçen yıl haziranda başlattıkları 12 günlük savaşı sona erdirmek için varılan ateşkesi zaten bozduğunun altını çizen Erakçi, "Şimdi tekrar ateşkes mi istiyorsunuz? Bu böyle olmaz." diye konuştu.

Erakçi, Rusya'nın İran'a askeri istihbarat verip vermediğine ilişkin soruyu yanıtlarken, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin yeni ve gizli bir şey olmadığını söyledi. Erakçi, "Bize birçok farklı alanda yardımcı oluyorlar. Detaylı bir bilgim yok." dedi.

İran'ın komşu ülkelere kasıtlı olarak saldırmadığını dile getiren Erakçi, "Biz, ne yazık ki komşularımızın topraklarında bulunan Amerikan üslerine, Amerikan tesislerine, Amerikan varlıklarına saldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın yakında ABD'ye ulaşabilecek füzelere sahip olabileceği" iddiası hakkında da "Bu bilgi yanlış. Biliyorsunuz, füze üretme kapasitemiz var, ancak kasıtlı olarak kendimizi 2 bin kilometrenin altında bir menzille sınırladık çünkü dünyada başka hiç kimse tarafından tehdit olarak algılanmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a kara birlikleri konuşlandırması olasılığı hakkındaki bir soruyu da Erakçi, "Topraklarımıza giren herhangi bir düşmanla savaşmak, onları öldürmek ve yok etmek için bekleyen çok cesur askerlerimiz var." şeklinde cevapladı.

Erakçi, Trump'ın İran'ın bir sonraki liderini seçme sürecine dahil olmak istediği yönündeki açıklamaları üzerine, "Kimsenin iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz. Yeni liderlerini seçmek İran halkına kalmış bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erakçi: Savaş Sona Ermeli, Devam Etmemiz Gerekiyor - Son Dakika

Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu

19:02
Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 19:09:34. #7.13#
SON DAKİKA: Erakçi: Savaş Sona Ermeli, Devam Etmemiz Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.