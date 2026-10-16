Erakçi, TRIPP'te ABD varlığından endişeli, Ermenistan'la görüşüyor - Son Dakika
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Erakçi, TRIPP'te ABD varlığından endişeli, Ermenistan'la görüşüyor

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, TRIPP hakkında ABD'nin bölgedeki varlığından endişe duyduklarını belirtti. Ermenistan ile görüşmeler yürüttüklerini ve Ermenistan'ın İran'ın güvenliğine karşı adım atmayacağını bildiklerini savunan Erakçi, görüşmelerin süreceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Zengezur Koridoru" olarak da bilinen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'na (TRIPP) ilişkin, "Bölgemizde ve çevremizde ABD'nin herhangi bir varlık göstermesinden endişe duyuyoruz." dedi.

İran devlet televizyonunda yayımlanan habere göre Erakçi, "Trump rotası" hakkında açıklamada bulundu.

TRIPP'e ilişkin Erakçi, "Bölgede ve çevremizde ABD'nin herhangi bir varlığından endişe duyuyoruz ve bu konuda hassasiyet taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, bu konu hakkında Ermenistan ile görüşmeler yürüttüklerini ve Ermenistan'ın İran'ın güvenliğine karşı herhangi bir adım atmayacağını bildiklerini savundu.

İranlı Bakan, "Ermenistanlı yetkililerle görüşmelerimize devam edeceğiz. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Tahran'a geldi ve oldukça iyi görüşmeler yaptık. Bugün de Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşecek." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

"Zengezur Koridoru" olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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