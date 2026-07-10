Erakçi Umman'a Gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Hürmüz Boğazı meselesi ile ikili ilişkileri görüşmek üzere yarın Umman'a gideceği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi yarın beraberindeki diplomatik heyetle Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.
Erakçi'nin ziyarette Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkileri görüşmesi bekleniyor.
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