Erakçi ve Barrot: İran'a Saldırılar Ele Alındı

04.03.2026 22:15
İran ve Fransa bakanları, ABD-İsrail saldırıları sonrası bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ABD- İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından bölgede meydana gelen gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ülkesinin ABD-İsrail'in, İran'a karşı askeri saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki görüşünü vurgulayarak, bölgede en kısa sürede barışın sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Erakçi ise saldırılarda sivillerin bulunduğu yerleşim alanları, okullar, camiler, hastaneler ve yardım merkezlerinin hedef alındığını ve Minab'daki ilkokula saldırıda 175'ten fazla çocuk ile çok sayıda İran vatandaşının yaşamını yitirdiğini anlattı.

İranlı Bakan, tüm hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler'in ABD ve İsrail'in suçlarını kesin bir şekilde kınama sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

22:24
