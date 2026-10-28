Erakçi'ye göre Tahran'daki dörtlü toplantı bölgesel güvenlik diyaloğuna fırsat sundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasındaki dörtlü toplantıya ilişkin, "Tahran toplantısı, bölgesel güvenlik konusunda diyaloğu ilerletmek ve tehditler ile zorluklara karşı mücadele etmek için bir fırsat sağladı." dedi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Erakçi, Tahran'da bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, toplantının yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, "Tahran toplantısı, bölgesel güvenlik konusunda diyaloğu ilerletmek ve tehditler ile zorluklara karşı mücadele etmek için bir fırsat sağladı." ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan bu fırsatı işbirliğine dönüştürmek için uygulanabilir yükümlülükler, karşılıklı ulusal egemenliklere saygı ve güvenin tesis edilmesi gerektiğini söyleyen Erakçi, "İran'a göre kalıcı güvenlik, bölge ülkelerinin katılımı ve bölge dışı ülkelerin müdahalesi olmadan sağlanmalıdır." diye konuştu.

Tahran'da 26 Ekim'de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dörtlü toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığı toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan'ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil etmişti.

Toplantının sonuç bildirisinde, bölgede barış ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere dört bölge ülkesi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüşmelere devam etme konusunda mutabık kalındığı kaydedilmişti.