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Erbaa'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Erbaa'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Ermeydanı köyünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, ev kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.01.2024 - 10:13,
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın dün akşam saat 21.00 sıralarında ilçeye 32 kilometre uzaklıktaki Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait evde çıktı. Bacadan sıçrayan alevler önce çatıyı daha sonra da tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Erbaa\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Kaynak: DHA
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