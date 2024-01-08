Erbaa\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın dün akşam saat 21.00 sıralarında ilçeye 32 kilometre uzaklıktaki Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait evde çıktı. Bacadan sıçrayan alevler önce çatıyı daha sonra da tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)