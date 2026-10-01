Erbaa\'da tefecilik operasyonunda 71,5 milyonluk varlığa el konuldu, 3 şüpheli tutuklandı

Erbaa'da tefecilik operasyonunda 71,5 milyonluk varlığa el konuldu, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve malvarlığını aklama iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Jandarmanın 5 adrese düzenlediği operasyonda 71,5 milyon liralık 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik yapan ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklayanların yakalanması amacıyla Erbaa ilçesinde çalışma yürütüldü.
Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararının ardından 4 şüphelinin yakalanması amacıyla 5 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 cep telefonu, 1 laptop, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi, 1 banka dekontu ile 71,5 milyon lira değerinde 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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