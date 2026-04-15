Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Canpolat köyünde Yunus S'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Yangın: 2 Katlı Ev Küller İçinde - Son Dakika
