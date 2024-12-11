Erbaa\'da Yangın, Daire Kullanılamaz Hale Geldi

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan dairede hasar meydana geldi.

Karşıyaka Mahallesi'nde Rasim Anayurt'a ait iki katlı evin ilk katında kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu üst kata sıçramadan söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.