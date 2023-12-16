Erbaa\'daki tuğla fabrikaları deprem bölgesine üretim gönderiyor

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki 13 tuğla fabrikası, üretimlerinin yüzde 30'unu deprem bölgesine sevk etmeye başladı. Erbaa'da üretilen tuğlalar, bölgede inşasına başlanan konutlarda kullanılıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bölgeye inşaat malzemeleri gönderiliyor. Son 2 ayda Erbaa ilçesinde ayda 15 milyon tuğla üretimi yapan 13 fabrika, üretimlerinin yüzde 30'unu deprem bölgesine gönderdi. 2024'te, ihtiyacın daha da artmasıyla yüzde 30'luk sevkiyat rakamının yüzde 50'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

Erbaa Toprak Sanayi Temin Tevzi Kooperatifi Başkanı Ayhan Ata, 6 Şubat depreminin hemen sonrasında mart ve nisan aylarında Ankara'da Eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un başkanlığında Türkiye'deki tüm tuğla fabrikalarının üye olmuş olduğu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği (TUKDER) aracılığıyla toplantılara katıldık. Erbaa olarak toplam üretimimizin yüzde 50'sini çok rahatlıkla her ay periyodik olarak bölgeye sevk edebiliriz dedi.

'ÇOK DAHA FAZLA MALZEMEYE İHTİYAÇ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Kalıcı konutların son aylarda yapımında artış yaşandığını belirten Ata, Son 2 aydır o bölgeden yoğun talep gelmeye başladı. Özellikle eylül sonu itibarıyla ekim ve kasım ayı içerisinde bu aylarda ürettiğimiz ürünlerin yüzde 30'unu bölgeye sevk etmiş bulunmaktayız. Projelerin yılbaşından sonra daha da büyüyeceğiz, bölgede çok daha fazla malzemeye ihtiyaç olacağını öngörüyoruz. 2024 ilk sezonu bizde mart ayının ilk günlerinde başlar. Mart, nisan ve mayıs aylarında çok yoğun bir şekilde çalışacağımızı tahmin ediyoruz, kaldı ki 2024 değil bu işlerin 2025, 2026 hatta 2027'ye dahi sarkabileceğini. Çünkü gerçekten asrın felaketi. Hala orada yıkılmamış binalar, yani öncelikle çok ağır hasarlı binalar yıkıldı. Daha sonra ağır hasarlı. Az hasarlı diye sınıflandırma yapılmıştı. Bir taraftan yıkım ve temizlik diğer taraftan inşaat çalışmalarıyla beraber önümüzdeki 2-3 yılda o bölgenin çok iyi bir şekilde tekrar ayağa kalkacağına inanmaktayız diye konuştu.