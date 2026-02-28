Erbakan: Asıl Hedef Türkiye - Son Dakika
Erbakan: Asıl Hedef Türkiye

28.02.2026 14:35
Erbakan, İran'a yönelik saldırıların asıl hedefinin Türkiye olduğunu ve stratejik üslerin gözden geçirilmesini istedi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin olarak, "İran hedef alınmışsa asıl hedef Türkiye'dir" dedi. Erbakan, hükümetten beklentilerini, "Kürecik'teki, İsrail'e istihbarat sağlayan radar üssü derhal kapatılmalıdır. ABD'nin İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır. Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren diğer stratejik üsler ve radar sistemleri gözden geçirilmeli, milli güvenlik öncelikli şekilde korunmalıdır" ifadeleriyle sıraladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün siyonist ve emperyalist güçler ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, bölgedeki savaşın fiilen başladığını göstermektedir. Bu hukuksuz ve vahşi saldırıların Ramazan ayında gerçekleştirilmesi, Siyonist zihniyetin hem siyasi hem de manevi bir provokasyonudur. İran hedef alınmışsa asıl hedef Türkiye'dir. Merhum Liderimiz Necmettin Erbakan Hocamız bu tehlikeye 40 yıl boyunca defalarca işaret etmiş ve milletimizi uyarmıştır. Siyonizm bölgede hedefine doğru adım adım ilerlemektedir" dedi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Türkiye bu noktada bölgesel liderliğini ve sorumluluğunu ortaya koymalı, dost ve kardeş ülke İran'ın yanında olduğunu net bir şekilde ifade etmelidir. Aynı zamanda, İslam dünyasını birliğe ve dayanışmaya çağırmak, bölgedeki barış ve istikrar için hayati bir sorumluluktur."

Hükümet'ten beklentilerimiz şunlardır:

D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplantıya çağrılmalı, bölgesel dayanışma ve ortak tepki güçlendirilmelidir.

Kürecik'teki, İsrail'e istihbarat sağlayan radar üssü derhal kapatılmalıdır.

ABD'nin İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır.

Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren diğer stratejik üsler ve radar sistemleri gözden geçirilmeli, milli güvenlik öncelikli şekilde korunmalıdır.

Uluslararası arenada, sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve barışçıl çözüm yollarının savunulması için güçlü bir diplomasi yürütülmelidir.

Bu gelişmeler, Türkiye ve bölgedeki tüm adil güçler için uyarı niteliğindedir. Milli Görüş'ün adil ve barışçıl vizyonu, D-60 ve 'Yeni Bir Dünya' hedefi bugün her zamankinden daha hayati bir öneme sahiptir."

Kaynak: ANKA

