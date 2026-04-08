Erbakan: Ateşkes Hesap Vermenin Önünü Açmalı

08.04.2026 15:28
Fatih Erbakan, ateşkesin ABD ve İsrail'e zaman kazandırmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD/İsrail-İran savaşında tarafların iki haftalık ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Bununla birlikte küresel siyonist çetenin ateşkesi bozmak için fırsat kollayacağını biliyor ve uyarıyoruz: Ateşkes, ABD ve İsrail'e zaman kazandırmakla kalmamalı, İran ve Lübnan'da yaşanan ölümlerin ve yıkımların hesabı sorulmalıdır" dedi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran'a yönelik haksız ve hukuksuz saldırıların ateşkes ile durdurulmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte küresel siyonist çetenin ateşkesi bozmak için fırsat kollayacağını biliyor ve uyarıyoruz: Ateşkes, ABD ve İsrail'e zaman kazandırmakla kalmamalı, İran ve Lübnan'da yaşanan ölümlerin ve yıkımların hesabı sorulmalıdır. Ateşkes için büyük emek veren D-8 üyesi Pakistan'ı da tebrik ediyor, savaşın bir an önce gerçekten bitmesini diliyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı'nı ele geçiremeyenler, bir gün D-8 ülkeleri birlikte hareket ettiğinde, İsrail için savaşmayı akıllarından bile geçiremeyecekler."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
