Erbakan: Ateşkes Memnuniyet Verici

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin "İran'a yönelik haksız ve hukuksuz saldırıların ateşkes ile durdurulmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Erbakan, yazılı açıklamasında, ABD ile İran'ın geçici ateşkes anlaşmasına varmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Erbakan, şunları kaydetti:

"İran'a yönelik haksız ve hukuksuz saldırıların ateşkes ile durdurulmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte küresel Siyonist çetenin ateşkesi bozmak için fırsat kollayacağını biliyor ve uyarıyoruz, ateşkes, ABD ve İsrail'e zaman kazandırmakla kalmamalı, İran ve Lübnan'da yaşanan ölümlerin ve yıkımların hesabı sorulmalıdır. Ateşkes için büyük emek veren D-8 üyesi Pakistan'ı da tebrik ediyor, savaşın bir an önce gerçekten bitmesini diliyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı'nı ele geçiremeyenler, bir gün D-8 ülkeleri birlikte hareket ettiğinde, İsrail için savaşmayı akıllarından bile geçiremeyecekler."