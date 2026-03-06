Erbakan'dan ABD ve İsrail'e Tepki

(KONYA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin güçlü, dirayetli olması, milli görüş ruhuyla ayağa kalkması ve Milli Görüş zihniyetiyle yönetilmesi lazım. Aynen Erbakan Hocamızın dediği gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenabıallah'tır diyen bir duruşu sergilemesi lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Erbakan, şunları kaydetti:

"Erbakan Hocamız Amerikan yönetimine 'terbiye edilmemiş aygır' diyordu. Bugün Venezuela'dan sonra sıra İran'a gelmiş. Terbiye edilmemiş bir aygır gibi nereyi bulursa orayı tepmeye çalışıyor. Hak, hukuk, Birleşmiş Milletler, insan hakkı hiçbirini düşündüğü yok. Şimdi İran'da dostumuz, komşumuz Müslüman halkı, İran'da 170 ilkokul çağındaki kız çocuğunu bombalarla paramparça ediyor. Tahran'da yeni doğan ünitesindeki, hayata gözlerini daha yeni açmış bebekleri öldürüp parçalıyor. Bu vesileyle dost ve kardeş İran halkına bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Bu noktada Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin dirayetli olması lazım. Türkiye'nin Milli Görüş ruhuyla ayağa kalkması lazım. Milli Görüş zihniyetiyle yönetilmesi lazım. Aynen Erbakan Hocamızın Dediği gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenabıallah'tır diyen bir duruşu sergilemesi lazım."

Kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu bir dünyanın inşası için 60 Müslüman ülke ve 160 ezilen ülke hep birlikte bu ezenlerle bir masaya oturacak ve adil bir dünyayı inşa edecek. Yeni bir dünya kurulmadan huzura ve barışa kavuşulmaz. Eğer Milli Görüş 1997 yılından bugüne iktidarda kalsaydı D-8 çoktan D-60 olmuş ve biz bugün Gazze'de, Yemen'de, Suriye'de, İran'da, Sudan'da bu zulümleri konuşmuyor olacaktık."