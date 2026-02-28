Erbakan'dan Afganistan-Pakistan Çatışmalarına Tepki - Son Dakika
Erbakan'dan Afganistan-Pakistan Çatışmalarına Tepki

28.02.2026 00:59
Erbakan, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların İslam dünyasında tedirginlik yarattığını vurguladı.

(ANKARA)-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların İslam dünyasında tedirginlik yarattığını belirterek, "Gün çatışma değil, birlik ve beraberlik günüdür" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, bu tür çatışmaların yalnızca söz konusu iki ülkeyi değil tüm İslam dünyasını derinden tedirgin ettiğini vurguladı.

Erbakan, açıklamasında, "İslam Dünyasının en çok birliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde; kardeş Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar, sebebi ne olursa olsun bizleri derinden üzmüştür. ABD ve Siyonist düzenin İran'a saldırmak için 'müzakere görünümlü' bahane aradığı bir süreçte İslam ülkeleri arasındaki bu tür çatışmalar, sadece söz konusu iki kardeş ülkede değil tüm İslam Dünyası'nda büyük bir tedirginliğe sebep olmaktadır. Gün çatışma değil, birlik ve beraberlik günüdür" ifadelerini kullandı.

Erbakan, iki ülke arasındaki çatışmanın bir an önce sona ermesini diledi ve Türkiye'nin barış için derhal devreye girip öncü rol üstlenmesinin elzem olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

