Erbakan'dan Saadet Partisiyle Ortak Hedefler - Son Dakika
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Erbakan'dan Saadet Partisiyle Ortak Hedefler

Erbakan\'dan Saadet Partisiyle Ortak Hedefler
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Fatih Erbakan, Milli Görüş partilerinin birlikteliğiyle Türkiye'ye umut olacağına vurgu yaptı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi ile yürüttükleri görüşmelere ilişkin, "Milli Görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları, birlikte bir sinerji oluşturmaları ve milletimize umut haline gelmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erbakan, Türkiye'nin siyasi gündeminin yanı sıra TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa"nın uygulamaları ve geleceğinin de ele alındığını söyledi.

Erbakan, iki partinin önümüzdeki dönemde atabileceği ortak adımların görüşüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Her iki partimizin, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin önümüzdeki dönemde nasıl birlikte ortak birtakım adımlar atabileceğine ilişkin müzakerelerimizi yaptık. Türkiye'nin önünü açacak, milletimize umut olacak, Milli Görüş'ün Meclis'te daha güçlü temsil edilmesi ve inşallah Milli Görüş'ün iktidarına yol açacak bir çalışmanın nasıl yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişi ve istişarelerde bulunduk. Bunun olması son derece doğaldır. Çünkü ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında, dış politika alanında, siyasetin gündemindeki temel konular ve milletimizin ortak dertleri noktasında Milli Görüş prensipleri doğrultusunda düşünen, Milli Görüş'ün temel esaslarına uygun hareket etme hassasiyetine sahip olan her iki partinin böyle bir çalışma yapması son derece doğaldır."

Erbakan, görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

"MİLLETİMİZE UMUT OLACAK BİR OLUŞUM İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin yer aldığı Yeni Yol Grubu çatısında bir birleşmenin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Erbakan, Milli Görüş çizgisindeki partilerin birlikte hareket etmesinin önemine işaret ederek şu yanıtı verdi:

"Bizim Milli Görüşçüler olarak temel hedeflerimiz var. Her iki parti de, Saadet Partisi de Yeniden Refah Partisi de bu hedeflere yönelik çalışmalar içerisindeler. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye ve İslam Birliği'nin, Türkiye'nin öncülüğünde yeni ve adil bir dünyanın kurulması... Bunun için Milli Görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları, birlikte bir sinerji oluşturmaları ve milletimize umut haline gelmeleri büyük önem taşıyor. Bu bakımdan umutluyuz, heyecanlıyız ve ümitliyiz. Milletimize umut olacak, sıkışan siyasi tabloda bir ferahlık sağlayacak ve güçlü bir siyasi aktör olarak öne çıkacak oluşumun inşallah hayata geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

ERBAKAN'DAN EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Siyasetteki "sıkışmışlık" değerlendirmesine ilişkin Erbakan, seçmenin önemli bir bölümünün kararsız olduğunu ve 2024 yerel seçimlerindeki sandığa gitmeme oranlarının da siyasi tabloda bir çıkış arayışına işaret ettiğini savundu.

Ekonomik sıkıntıların da bu tablonun önemli bir parçası olduğunu ifade eden Erbakan, açlık ve yoksulluk sınırı ile asgari ücret ve en düşük emekli maaşı arasındaki farka dikkati çekti. Kaynakların faiz, kamu-özel işbirliği projeleri, vergi muafiyetleri ve kamudaki israfa gittiğini savunan Erbakan, Milli Görüş iktidarında bu kaynakların işçi, memur, emekli, çiftçi ve köylü için kullanılacağını söyledi.

"ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSUNDA GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir görüşme yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Erbakan, şu ana kadar ortak aday konusunda bir müzakere yapılmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ortak cumhurbaşkanı adayı üzerinde herhangi bir görüşmemiz, müzakeremiz olmadı. Şu ana kadar milletvekili seçiminde en yüksek seviyede Milli Görüş zihniyetine sahip partilerin Meclis'te temsil edilmelerini sağlamak üzere bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ama önümüzdeki günlerde bu müzakereler, bu görüşmeler devam ettiğinde cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de yine görüşmeler ve müzakereler yapılabilir."

Erbakan, iki partinin de sonuç almak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Türkiye siyasetini sıkışmışlıktan kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak, milletimize umut olmak için fedakarlık yapmaya hazırız, elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan'dan Saadet Partisiyle Ortak Hedefler - Son Dakika

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