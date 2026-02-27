Erbakan'ın 15. ölüm yıldönümü anıldı

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 54. Hükümetin Başbakanı ve eski Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı 15'inci ölüm yıldönümü nedeniyle andı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 54. Hükümetin Başbakanı ve eski Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 15'inci ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erbakan'ın "Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir" sözünü anımsattı.

Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ömrünü davasına adamış merhum Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 15'inci senei devriyesinde hayır, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatın her alanını ve her anını kuşatan bir İslam anlayışını, ahlaklı siyaset ve adil bir düzen idealini bizlere miras bıraktı. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin."