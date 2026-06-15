Erbakan ve Destici'den Öğretmen ve Madenci Desteği

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Tunahan Recep Güler

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, öğretmenlerin ve madencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, "Öğretmenlerimizin ve madencilerimizin hak arayışında yanlarındayız" derken, Destici özel sektör öğretmenlerine ilişkin TBMM'ye görev düştüğünü ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti. Destici madencilere ilişkin de "Gerekiyorsa, o şirketler uzun süre bunu sürdürürse onlara kayyum atayarak işletmeler belli bir süreliğine devralınmalı" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan beraberindeki heyetle, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. BBP Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından ortak açıklama yapan Fatih Erbakan ve Mustafa Destici, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat uygulaması nedeniyle mağdur edildiğini belirten 1611 öğretmen ve özel sektörde çalışan öğretmenler ile hakkını arayan madencilere ilişkin süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak her zaman "önce millet" anlayışına sahip olunması gerektiğini söylediklerini belirtti. Erbakan, "Önce imtiyazlılar, önce faiz ödemeleri, önce kamudaki lüks ve şatafat harcamaları değil, önce millet, önce mazlumlar, önce ezilenler anlayışının hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple de öğretmenlerimizin ve madencilerimizin hak arayışında yanlarında olduğumuzu, destek olduğumuzu ve taleplerinin, mümkün olduğu kadar kaynaklar el verdiği ölçüde mutlaka karşılanması gerektiğini de ifade etmek istiyorum" dedi."

"ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN MECLİS'E GÖREV DÜŞÜYOR"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle şu anda çeşitli bölgelerde akademilerde eğitimlerin başladığını, her bir bölgede 600-700 öğretmen adayının, bir yıldan fazla bir süre kurs alarak, girecekleri bir sınav sonrası atamalarının yapılacağını söyledi. Destici, "Böylece bu mülakat işi de artık geride kalmış oldu" dedi.

Destici, şu anda güncel olan konunun, özel okul öğretmenleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef özel okul öğretmenlerinin, ben de geçmişte özel okulda uzun yıllar öğretmenlik yapmış biri olarak, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını görüyorum. Yani hem sosyal haklar konusunda hem maaş konusunda hem de ek ders ücretleri konusunda mağduriyetler var. Dolayısıyla burada yapılacak bir yasal düzenlemeyle, özel okullardaki öğretmenler ile devletteki öğretmenler aynı haklara sahiptirler denilerek bu durum net bir şekilde düzenlenirse, bu mağduriyet önlenir diye düşünüyorum. Biz bunun teklifini de vermiştik geçtiğimiz dönemde. Yapılacak düzenleme açık. Burada Meclis'e görev düşüyor. Meclis bu işi süratli bir şekilde çözmeli. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü de bu işin sıkı bir takibatını gerçekleştirmelidir."

"MADENCİLERİN HAKLARININ VERİLMEMESİNİN HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

BBP Lideri Mustafa Destici, madencilerin eylemlerine ilişkin de şunları kaydetti:

"İşçilerle ilgili kısmında gerçekten hayret verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani yerin yüzlerce metre altında alın teriyle ekmek kazanan, evinin rızkını kazanan, ailesinin rızkını kazanan işçilerin maaşlarının ödenmemesi, haklarının verilmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Burada mutlaka yine ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız ve devlet kesin kararlar almalı, net kararlar almalı. Gerekiyorsa, o şirketler uzun süre bunu sürdürürse onlara kayyum atayarak işletmeler belli bir süreliğine devralınmalı ya da ehliyetli olanlara devredilmeli ve işçilerin maaşları düzenli bir şekilde ödenmelidir. Böyle bir keyfiyet olmaz. Yani patronun iki dudağı arasında, 'Ben işçinin maaşını ödüyorum, ödemiyorum' anlayışı olamaz. Çünkü bunlar büyük kuruluşlar ve neticede bu maden sahalarını devletten almışlar, müsaade ile ruhsatlandırmışlar. Onun için devletin ya da ilgili kurumların bunlara karşı bu hususta kesinlikle tavizsiz olması gerekiyor ve işçilerin hakkının zerre kadar yenmesine ya da geciktirilmesine müsaade edilmemesi gerekiyor."