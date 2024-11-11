Erbaş, Afro-Amerikan Müslüman Liderleri Kabul Etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afro-Amerikan Müslüman Dini Liderler heyetini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İslam'a hizmet edenlerin her zaman yanında olduklarını belirten Erbaş, Washington'da yapılan Diyanet Center'ın Amerika'da yaşayan bütün Müslümanlar için bir merkez olduğunu ifade etti.

Erbaş, Amerika'da İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere öğretmek için oradaki Müslüman dini liderlerin varlıklarının önemli olduğunu vurgulayarak, aşırılıklardan, hurafelerden uzak, doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmayı amaçladıklarının altını çizdi.

"Batıda, Avrupa ülkelerinde olsun, Amerika'da olsun, hızla artan ve İslamofobiden anti İslam'a evrilen anlayışa karşı bizim İslam'ın barışçıl yönünü, her zaman bütün insanların iyiliğini isteyen o yönünü Peygamberi bir metotla, Kurani bir metotla sürekli anlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullanan Erbaş İslamofobi kavramını ortaya atanların, Müslümanları adeta korkulan insanlarmış gibi gösterdiklerine dikkati çekti.

Erbaş, heyete yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.

ABD Müslüman Örgütler Konseyi (CMO) Genel Sekreteri Oussama Jammal da kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erbaş'a sadece Türkiye'de değil, Amerika Diyanet Merkezi'nde de gördükleri misafirperverlik için teşekkür etti.