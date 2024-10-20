Erbaş: Birlik Olmazsak Zulümler Bitmez - Son Dakika
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Erbaş: Birlik Olmazsak Zulümler Bitmez

Erbaş: Birlik Olmazsak Zulümler Bitmez

Diyanet Başkanı Erbaş, Müslümanların birliği olmadan zulümlerin sona ermeyeceğini belirtti.

20.10.2024 18:48
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz birleşmezsek, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uymazsak, Peygamber Efendimizin müminlerin birliği ve beraberliğiyle ilgili tavsiyelerini ve emirlerini yerine getirmezsek bu zulümler bitmez." dedi.

Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı Kur'an Kursu'nda eğitimini tamamlayan 136 hafız için Amine Hatun Camisi'nde icazet merasimi düzenlendi, programda öğrenciler Kur'an tilaveti yaptı.

Törende konuşmasına herkesi muhabbetle selamlayarak başlayan Erbaş, Zümer Suresi'nin 9'uncu ayetinin "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" mealini hatırlatarak, "Müslümanlar olarak tanımamız, öğrenmemiz gereken en önemli kitap Allah'ın kitabı. İşte bugün burada Allah'ın kitabını hıfzederek, sadece hıfzetmekle kalmayıp onun manasına vakıf olmak için Kur'an'ı anlama programı merkezli İslami ilimleri de öğrenerek mezun olma durumuna gelmiş olan kardeşlerimizle, hocalarımızla bir aradayız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin." dedi.

Allah'ın bütün peygamberlerinin İslam'ı anlatma ve tebliğ etmeleri için vazifelendirdiğini belirten Erbaş, "Cenab-ı Hak, Hz. Adem'den Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendilerimize kadar bütün peygamberleri 'İslam Peygamberi' olarak göndermiştir. İslam'ı da yeryüzüne bir nimet olarak göndermiştir. Hz. Adem'den itibaren yeryüzünde yaşayan bütün insanlar için İslam bir nimet olmuştur, kıyamete kadar gelecek olan bütün toplumlar içinde İslam'ın nimet olduğunu herkese anlatmamız lazım." diye konuştu.

Peygamber'in sünnet-i şerifleri olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Erbaş, "Her zaman ve her yerde Kur'an ve sünnet birlikteliğini anlatalım, tebliğ edelim. Kur'an ve sünneti birbiriyle yarıştırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Kur'an sünnetsiz olmaz, sünnet Kur'an'sız olmaz, hakikatini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım." ifadelerini kullandı.

-"Bölünmüşlüğümüzden cesaret alan zalimler soykırım yapıyor"

Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak Kur'an'ın ilkeleri doğrultusunda hareket edersek, Efendimizin iyiliği emretmek, kötülükten men etmekle ilgili tavsiyelerini, emirlerini yerine getiriyor şekilde hareket edersek zalimler şu anda bulduğu cesareti bulamaz. Eğer Müslümanlar Kur'an'ın ve sünnetin emirleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde olursa, güçlerini birleştirirse, zalim işgalciler dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistin'de bu zulmü, bu soykırımı yapamaz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz; 'Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz.' buyurmaktadır. Ey İslam alemi birleşin, bir araya gelin, ruhlarınızı, fikirlerinizi birleştirin, Kur'an'ın yolunda, Hz. Peygamber'in etrafında toplanalım. İslam'ın önemli iki kaynağı Kur'an, birlik olmamızı emrediyor, Peygamber Efendimiz birlik olmamızı emrediyor. Bizim bu dağınıklığımızdan, bölünmüşlüğümüzden, parçalanmışlığımızdan cesaret alan siyonistler, zalimler gözümüzün önünde bebekleri, masumları öldürüyor, soykırım yapıyor. Biz birleşmezsek, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uymazsak, Peygamber Efendimizin müminlerin birliği ve beraberliğiyle ilgili tavsiyelerini ve emirlerini yerine getirmezsek bu zulümler bitmez."

Merasimin ardından, hafızlığını tamamlayan öğrencilerin icazetleri verildi.

Törene, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de katıldı.

Kaynak: AA

Ali Erbaş, istanbul, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaş: Birlik Olmazsak Zulümler Bitmez - Son Dakika

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