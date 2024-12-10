Erbaş'tan İnsan Hakları Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son günlerde Suriye'de yaşananların, dünyanın diğer mazlum coğrafyalarında hak ve hukuk mücadelesi verenler için umut ışığı olduğunu ifade etti.

Erbaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam'a göre ırkı, rengi, inancı, coğrafyası ne olursa olsun her insanın canı, aklı, inancı, malı ve neslinin dokunulmaz olduğunu belirtti.

Her insanın ve hatta her canlının doğuştan sahip olduğu hakların olduğunu anımsatan Erbaş, "İslam'ın gayesi, insanın Rabb'iyle, kendisiyle, çevresiyle ve bütün varlık alemiyle olumlu ilişkiler kurmasını, bütün ilişkilerini adalet, merhamet, hakkaniyet ve emanet bilinciyle gerçekleştirmesini temin etmektir. Zira yeryüzünde huzur, güven ve barış ortamının tesisi, ancak bu ilke ve ölçülere riayet edildiğinde gerçeklik bulur." değerlendirmesinde bulundu.

Batı medeniyetinin hegemonyasında yeryüzünün en temel hak ve hürriyetlere hasret kaldığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Barış yurdu Kudüs ve çevresi, bugünlerde hiçbir uluslararası kurala ve hukuka uymayan Siyonist zalimlerin elinde, eşi görülmemiş bir katliama sahne olmakta, kadın, çocuk demeden bir millet topyekun yok edilmeye çalışılmaktadır. Her fırsatta insan haklarından, hukukun üstünlüğünden dem vuran Batı, bütün inandırıcılığını kaybetmiştir. İnsanlığa barış ve huzur getirme iddiasıyla ortaya çıkan Batı merkezli bütün politikalar iflas etmiştir. Bilinmelidir ki Filistin özgür olmadan insan haklarından bahsetmek mümkün değildir."

Erbaş, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Son günlerde Suriye'de yaşananlar, dünyanın diğer mazlum coğrafyalarında hak ve hukuk mücadelesi verenler için bir umut ışığı olmuştur. Baskıcı ve zalim politikaların sonucu olarak evlerinden, mülklerinden, yurtlarından ve en temel haklarından mahrum bırakılan, yıllarca zindanlarda korkunç işkencelere maruz kalan Suriyeli kardeşlerimiz bugünlerde vatanlarına ve özgürlüklerine kavuşmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bu vesileyle zalimlere karşı hak ve hakikat mücadelesi veren bütün kardeşlerimizi tebrik ediyor, gelişmelerin hayırlı neticelere vesile olmasını diliyorum."