Erbaş'tan Kur'an Kursları Vurgusu - Son Dakika
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Erbaş'tan Kur'an Kursları Vurgusu

Diyanet Başkanı Erbaş, Zonguldak'ta yeni Kur'an kursunun açılışında önemli açıklamalar yaptı.

26.01.2025 23:17
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an kurslarımız bizim için, milletimiz için büyük bir kazanımdır, servettir." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Zonguldak'ta yapımı tamamlanan Tepebaşı Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Erdal Gülten Tolgun 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Erbaş, Kur'an kurslarının Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in öğrenileceği, anlaşılmaya çalışılacağı bir eğitim müessesi olduğunu vurguladı.

"Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın en büyük mucizesidir." ifadesini kullanan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in inişiyle, kaydedişiyle, yazılışıyla, okunmasıyla, tilavetiyle, hıfzıyla, korunmasıyla mucize olduğunun altını çizdi.

Erbaş, 216 bin icazetli hafızın olduğunu belirterek, " Türkiye'de 216 bin icazetli, diplomalı hafızımız var. Bir o kadar da hafızlığını bitirmiş ama sınava girmiş başarılı olamamış, diploma alamamış olanlar var. Yani 500 bin civarında hafızı olan bir ülkeyiz. İşte bugün 2 bin kadar yatılı Kur'an kursumuza birisini daha ilave ediyoruz; Zonguldak Tepebaşı Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu... Kur'an kurslarımız bizim için, milletimiz için büyük bir kazanımdır, servettir." açıklamasında bulundu.

Kur'an'ın, Müslümanlara şifa ve rahmet olarak indirildiğini hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen bir kitaptır. Onun öğrenildiği yerin açılışını yapmak, bu açılışa katılmak başlı başına büyük bir hayırdır. Kur'an'ın öğrenildiği hele hele Kur'an'ın ezberlendiği, hafızlığının yapıldığı bir müessesenin yapılmasına katkı sağlamak, emek vermek ne büyük bir hayırdır. Hayırların başıdır, hayırların en güzelidir."

Açılışa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun da katıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Ali Erbaş, Güncel, Kültür, Eğitim, Dünya, Son Dakika

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