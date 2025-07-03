Irak'ın Erbil kentinde bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında saat 21.58'de bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.
Daha fazla detay verilmeyen açıklamada herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Erbil'de Bomba Yüklü İHA Düşürüldü - Son Dakika
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