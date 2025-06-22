Irak'ın Erbil kentinde bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Erbil'in batısındaki Daraban köyünde saat 17.10'da bomba yüklü 2 İHA'nın düşürüldüğü ve olayda herhangi bir maddi hasar olmadığı kaydedildi.
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken koalisyon güçlerine ait helikopterler de bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Erbil'de Bomba Yüklü İki İHA Düşürüldü - Son Dakika
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