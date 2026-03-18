Erbil'de Çifte Bayram Coşkusu

Erbil halkı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından bölgede başlayan çatışma ve gerilim ortamı gölgesinde bayramlara hazırlık yapıyor.

Ramazan Bayramı ile Nevruz Bayramının aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle Erbilliler, bu yıl çifte bayram kutlayacaklarını söylüyor.

Halk bir yandan misafirlere sunulacak ikramlık yiyeceklerin hazırlığını yaparken, diğer yandan bayramlarda giyilecek renkli giysilerin temin edilmesi telaşını yaşıyor.

Pazarda bayram alışverişi yapan Erbilliler, Erbil Kalesi ile Kayseriye Pazarı çevresine kurulan festival alanında da dinlenme ve eğlenme imkanı buluyor.

Çifte bayram için çarşı ve pazarlarda oluşan alışveriş yoğunluğu esnafın da yüzünü güldürdü.

Esnaf, bayramlar nedeniyle yaptığı satıştan memnun. Ancak azalan turist sayısı nedeniyle gelir kaybı yaşamaktan şikayetçi.

Çarşı ve pazarlar eski canlılığını korusa da bölgedeki çatışma ortamı nedeniyle, Erbil'e gelen turist sayısı iyice azaldı.

Bölgede saldırılar sonrası doğalgaz üretiminin aksamasına bağlı olarak elektrik üretimi azaldı. Haliyle aralıklarla yaşanan elektrik kesintileri esnafı olumsuz etkiliyor.

-Yerel kıyafetlerin dikildiği ve satıldığı çarşılardaki hareketlilik

Yerel kıyafetler diken terzi Abdussamed Abdulhalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çifte bayram yaşanacak olması nedeniyle işlerinde yoğunluğun arttığını söyledi.

Piyasanın böyle olacağını hiç tahmin etmediğini, bu bayram öncesinde çok fazla kıyafet diktiklerini belirten Abdulhalık, "Savaş, ekonomik kriz ve bölgedeki istikrarsızlığa rağmen piyasa oldukça hareketli. Bu yıl dışarı çıkan herkesin üzerinde yeni yerel Kürt kıyafetleri olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Abdulhalık, bölgedeki çatışmalar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin bir hafta boyunca işlerini olumsuz etkilendiğini aktararak, "Daha fazla çalışarak siparişleri zamanında yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Piyasada kaliteli ama biraz pahalı Türk kumaşı ile daha ucuz olan düşük kaliteli Çin kumaşı bulunduğunu anlatan Abdulhalık, halkın ekonomik durumu nedeniyle daha çok ucuz olanı tercih ettiğini ifade etti.

Abdulhalık, her yaştan müşterisi olduğunu belirterek, özellikle gençlerin bu yıl apoletli ve zincirli modern modeller istediğini aktardı.

-Kuruyemiş pazarında hareketli günler

Bayram ikramlıklarının olmazsa olmazlarından biri sayılan kuruyemiş pazarı da bayram hareketliliğinden nasibini almış durumda.

Yaklaşık 30 yıldır kuruyemişçilik yapan Sıddık Selim, bu yıl beklendiğinin aksine satışlarda bir düşüş yaşanmadığını söyledi.

Selim, "30 yıldır bu işi yapıyorum. Bu yıl piyasanın önceki yıllardan farkı yok. Müşteriler kalite ve ürünlerin uygunluğu nedeniyle gelmeye devam ediyor." dedi.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen ürünleri müşterilerine sunduklarını belirten Selim, "İran ve ABD'den fıstık, Türkiye'den Antep fıstığı ve Çin'den çeşitli ürünler satıyoruz." ifadesini kullandı.

Selim, bayram nedeniyle her gün sabah 08.00'den gece 01.00'e kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, normal zamanlarda saat 17.00'de işyerlerin kapandığını söyledi.

En çok karışık kuruyemişin talep edildiğini aktaran Selim, bu nedenle fiyatına göre 3 farklı kuruyemiş karışımı hazırladıklarını söyledi.

Daha çok turistlerin ziyaret ettiği kapalı çarşı esnafı aktar Faruk Abdulgani de savaşın devam etmesi ve iç turizmin olmaması nedeniyle işlerin durgun olduğunu ifade etti.

Abdulgani, çarşılarda otomobilleri için park yeri sıkıntı yaşayan müşterilerin, daha çok alışveriş merkezlerine yöneldiği değerlendirmesinde bulunarak, "Eskiden insanlar ihtiyaçlarını sadece çarşıdan karşılıyordu. Şimdi alışveriş merkezleri var ve kendi otoparkları bulunuyor. Çarşıda ise park yeri az." dedi.