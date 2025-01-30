Erbil'de İHA ile Mülteci Kampına Saldırı Girişimi

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Irak'ın Erbil kentindeki bir mülteci kampına bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erbil'de Korek Dağı eteklerinde İranlı mültecilerin kaldığı bir kampın akşam saat 17.40'da bomba yüklü İHA ile hedef alındığı ancak İHA'nın kampa isabet etmediği ve boş alana düştüğü kaydedildi.

Olayda can kaybı yada maddi hasar yaşanmadığı aktarıldı.